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Ceren Hindistan kızının fotoğraflarını kaldırma kararı aldı
Ceren Hindistan kızının fotoğraflarını kaldırma kararı aldı
Eski manken Ceren Hindistan kızı Arya'nın fotoğraflarını paylaşımlarından kaldırma kararı aldı.
Magazin 3 Temmuz 2018 - 10:44

Kızının hastalığıyla ilgilenmediği gerekçesiyle gündeme gelen Ceren Hindistan, o zamandan beri kızı Arya ile yakından ilgilendiğini göstermek ve haberleri yalanlamak adına onunla birlikte göründüğü paylaşımlar yapıyordu, ancak ülkemizde yaşanan çocuk tacizleri ve ölümleri üzerine Ceren Hindistan radikal bir karara imza atarak kızının fotoğraflarını paylaşımlarından kaldırma kararı aldı. Hindistan verdiği bu kararla ilgili açıklamasını da şu sözlerle yaptı:

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Son güncelleme: 11:17 - 03.07.2018
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