Ceren Hindistan: Kocamdan dayak yerken, o düşmesin diye karnımı korudum!

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Böbreğinde tümör bulunan 3 yaşındaki kızı Arya’nın tedavisini engellediği haberleriyle magazin gündemine gelen manken Ceren Hindistan gün içinde bu haberlerin yalan olduğunu kızının tedavisinin yapıldığını ve onun yanından ayrılmadığını açıklamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde bu açıklamadan bir süre sonra bu defa Hindistan’ın eski eşi ve Arya’nın babası Ümit Aslan avukatı aracığılıyla bir açıklamada bulundu ve Ceren Hindistan’ın gerçekten de kızının tedavisini yaptırmadığını ve onun hayatını tehlikeye attığını ileri sürdü…

HİNDİSTAN’DAN YANIT GECİKMEDİ

Eski eşinin avukatı aracılığıyla yaptığı bu suçlamalar karşısında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ceren Hindistan yaşananların anlatıldığı gibi olmadığını söyledi. İşte Hindistan’ın o satırları: “Bütün süreci merak ediyorsunuz biliyorum, hepsini delilleri ve şahitleriyle isimlerle size açıklayacağım. Türkiye’nin en önemli hastanesinde neler döndüğünü bilin diye. Mahkemelerimiz sonuçlansın, gerekirse televizyonda çıkıp konuşmalarımı yapacağım. Arya Rima çok sağlıklı, kemoterapi 8 doz aldı, radyoterapi 10 doz… Ben üç ay maske takıp kızımla aynı yatağı paylaştım hastanede… Ben kızıma hamileyken, dayak yerken defalarca düşmesin diye karnımı korudum! Babasının yalanlarına rağmen babasıdır hata yapmıştır anlar hatasını deyip çocuğuma da babasına da sahip çıktım medyada… Ama onlar ne yapıyor; Acılı bir anneyi hem hastane doktorları hem kendisi velayetle vuruyor. Hamilelikten beri yaşadığım tüm süreci anlatacağım merak etmeyin. Benim iyi niyetim hep suistimal edildi. Hata yaptım mı? Evet yaptım! Amca kızıyla evli olduğunu duyduğumda çekip gidecektim ama yapamadım… Lütfen! Zor bir sınav atlatıyoruz bu konuda en hassas noktamla üzmeyin bizi… Çok sustum kimseye zarar vermeyeyim dedim ama görüyorum ki karşımdaki insanlar kötülükle besleniyor. Onlara onların silahıyla değil de bilmeyenlere gerçekleri anlatma kararı aldım. Sadece bekleyin…”

KIZININ ELİNİ TUTARKEN…

Ceren Hindistan sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımların ardından kızıyla el ele tutuşurken çektiği bir fotoğrafı da hesabından paylaştı.