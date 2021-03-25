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Ceren Hindistan: Konuşursam sokağa çıkamazsın

Oyuncu Ceren Hindistan ve 2 yıl birlikte yaşayıp ayrıldığı Ümit Aslan arasında gerilim artıyor. Ünlü oyuncu, kendisi için koruma kararı aldıran çocuğunun babasına sert tepki gösterdi.

Güncellenme: 09:13, 25/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ceren Hindistan: Konuşursam sokağa çıkamazsın

Ceren Hindistan Hindistan, kızının babası Ümit Aslan’a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti:

* Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Yavrum bu kadar mı korktun benden Aslan parçası…

* Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın, biliyorsun. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım…

* Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Şirket hesabından da sürekli sayfamda geziyorsun…

* Azıcık git soluklan, bir su iç, bir yemek ye. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün.

* Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben var sayımlarla değil belgelerle hareket ederim.

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Yayınlanma Tarihi:09:06,