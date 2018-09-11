Ceren Hindistan meydan okudu

Oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla başına bela olan sahte hesaplara seslendi ve onları uyardı.

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Kızının sağlık durumuyla ilgilenmediği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve uzun süre magazin gündemini meşgul eden Ceren Hindistan geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından spor salonlarına döndüğünü gösteren bir kare paylaştı.

Bu karenin kısa bir süre sonra sahte hesaplar tarafından, paylaşımlardaki photoshopları testip eden bir hesaba yönlendirildiğini söyleyen Hindistan iddia edildiği gibi fotoğraflarında photoshop olmadığını söyledi ve paylatığı karesinin üzerine şu satırları düştü: