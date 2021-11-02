Ceren Hindistan tedavisini reddettiği kızı için mahkemeden flaş karar

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisini reddetmesi üzerine özel hastanenin aile mahkemesinde çocuğu koruma altına alınmasını isteyerek açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Hindistan'ın Nisan 2022’ye kadar belirli aralıklarla kızı için sağlık raporu alarak mahkemeye sunmasına karar verdi.

Hayati ARIGAN

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Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya’nın kemoterapi tedavisi görmesini istememiş, kızının tedavisini yarım bırakarak hastaneden ayrılmıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri, aile mahkemesine başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda, 6 yaşındaki Arya’nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği, ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.

DÜZENLİ KONTROL

Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme özel hastanenin koruma kararını kabul etti. Kararda Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar belirli aralıklarla kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun da mahkemeye sunulmasına karar verdi.