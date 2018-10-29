Ceren Hindistan’dan Mustafa Sandal itirafı!

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Haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic’ten ayrılan şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu Ceren Hindistan’la aşk yaşamaya başladı. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programına konuk olan Ceren Hindistan, şarkıcı Mustafa Sandal’la aşk yaşadığı yönünde çıkan iddiaları kabul etti.

CEREN HİNDİSTAN: “TANIMA AŞAMASINDAYIZ”

Mustafa Sandal’la samimi fotoğrafı ortaya çıkan Ceren Hindistan, sunucuların aşk sorularına şu sözlerle yanıt verdi: Hindistan: “Mustafa benim için değerli ve sevdiğim bir insan arkadaşız ve konuşuyoruz. Özel hayatı konuşmaktan yana olmadım ve birbirimizi tanıma aşamasındayız, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Karşı tarafta (Mustafa Sandal) istemediği için beni bastırıyor bu konu ondan açıklayamıyorum. Mustafa’ya aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel şekilde kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık” ifadelerini kullandı.