Ceren Hindistan ‘kızını tedavi ettirmedi’ davasında yeni gelişme

Ceren Hindistan’ın Ümit Aslan’la birlikteliğinden 2015’te kızları dünyaya gelmişti. Çift 2016 yılında da yollarını ayırmıştı. Ümit Aslan, resmi nikâh olmamasına rağmen Ceren Hindistan’a, İstanbul’da lüks bir evin tapusunu vermiş ve aylık 5 bin TL nafaka ödeyeceğini söylemişti. Çift, 2018 Mart’ta kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu tümör hastalığı taşıdığını öğrenmişti. Büyük üzüntü yaşayan çift, İstanbul’da özel bir hastaneye gitti.

HASTANE MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ceren Hindistan, kemoterapi almasını istemediği kızını evine götürmüştü. Hastane yönetimi harekete geçerek küçük kızın tedavisinin yarım kalması üzerine mahkemeye başvurdu.

Hastane yönetimi, Hindistan’ın, 5395 sayılı kanuna aykırı davranarak kızının koruma tedbirlerini ihlal ettiğini ileri sürmüş, sağlık tedbiri kapsamında kalan çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını için mahkemenin koruma kararı vermesini istemişti.

Ünlü manken ise, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurduğunu iddia etmişti.

“DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILIYOR”

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada geçen celselerde ünlü mankenin avukatı Levent Turgut Karakoç duruşma sonrasında, “Ceren Hanım’ın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır” açıklamasında bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava devam ederken dosyaya, tedavi iddiaları ile ilgili istenen bilirkişi raporu geldi. Önceki gün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Bilirkişi raporunda küçük çocuğun tedavi edilmemesine rağmen sağlığında kötüye seyreden bir durum rastlanmadığı fakat ileri ki zamanlarda tedavi edilmediği için sağlık problemi yaşanmayacağına dair kesin bir durum olmadığı tespit edildi.

“TEDAVİ İÇİN ARTIK GEÇ”

Özel hastanenin vekilleri, raporun kendilerini haklı olduğunu gösterdiğini fakat tedavinin kesintisiz yapılması gerektiğini, davanın iki yıl önce açılmış olması sebebiyle tedavinin kesintiye uğradığını ve bu süreçten sonra tekrar tedavi edilmesi tıbben anlamlı olmadığı gerekçesiyle davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, tekrardan bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.