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Ceren ineklere tapmıyor ama yanında öküz gezdiriyor
Ceren ineklere tapmıyor ama yanında öküz gezdiriyor
Ceren Hindistan sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla eski ilişkilerine göndermede bulundu.
Magazin 13 Ekim 2018 - 14:06

Kızının sağlık sorunlarıyla ilgilenmediği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve sonrasında da eski eşiyle medya üzerinden uzun soluklu bir tartışma yaşayan Ceren Hindistan sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin kendisine yönelttiği ‘Müslüman mısınız?’ sorusuna yanıt veren Hindistan şu ifadeleri kullandı:

“Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum! Elhamdülillah Müslümanım… Gerçi bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu o da sanırım bazen, genlerden”

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