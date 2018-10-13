Ceren ineklere tapmıyor ama yanında öküz gezdiriyor

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Kızının sağlık sorunlarıyla ilgilenmediği yönündeki haberlerle gündeme gelen ve sonrasında da eski eşiyle medya üzerinden uzun soluklu bir tartışma yaşayan Ceren Hindistan sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin kendisine yönelttiği ‘Müslüman mısınız?’ sorusuna yanıt veren Hindistan şu ifadeleri kullandı:

“Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum! Elhamdülillah Müslümanım… Gerçi bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu o da sanırım bazen, genlerden”



