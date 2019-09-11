Ceren Kaplakarslan kimdir? Rafet El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan’ın hayatı…

Ceren Kaplakarslan'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Rafet El Roman ile ilişkisi bulunan Ceren Kaplakarslan aynı zamanda ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı. Mesleği ve yaşı merak edilen Ceren Kaplakarslan hakkında detaylar şu şekilde...

Güzelliğiyle dikkat çeken ve şarkıcı Rafet El Roman’ın olaylı bir şekilde boşanmasıyla gündeme gelen Ceren Kaplakarslan kimdir? Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan’ın kızı olarak da tanınan Ceren Kaplakarslan kaç yaşında ve nereli? Ceren Kalpakarasla’nın hayatı hakkında merak edilenler ve detaylar…

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan ünlü isim, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı. Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık verdi.