Ceren Moray: İmaj değişikliği proje için değil

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de yemek yiyen anne-kız daha sonra kozmetik mağazalarını gezip alışveriş yaptı. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Moray, “imaj değişikliği bir proje için değil, iki senedir diziden dolayı aynıydı bende değişiklik olsun istedim” dedi. Ayrıca dizi hakkında da konuşan oyuncu, “dizimiz artık İnternet ortamında yayın hayatına devam edecek, saatlerinin kısalacak olması biz oyuncular için çok iyi oldu. Artık kendimize vakit ayırabileceğiz” açıklamasında bulundu.