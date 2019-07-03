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Ceren Moray: İmaj değişikliği proje için değil
Ceren Moray: İmaj değişikliği proje için değil
Avlu dizisinde 'Azra' karakterine hayat veren Ceren Moray Brun, önceki gün annesi Hülya Moray ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Temmuz 2019 - 07:23

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de yemek yiyen anne-kız daha sonra kozmetik mağazalarını gezip alışveriş yaptı. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Moray, “imaj değişikliği bir proje için değil, iki senedir diziden dolayı aynıydı bende değişiklik olsun istedim” dedi. Ayrıca dizi hakkında da konuşan oyuncu, “dizimiz artık İnternet ortamında yayın hayatına devam edecek, saatlerinin kısalacak olması biz oyuncular için çok iyi oldu. Artık kendimize vakit ayırabileceğiz” açıklamasında bulundu.