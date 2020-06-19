Ceren Soylu kimdir? Ceren Soylu nereli ve kaç yaşında?

Ceren Soylu, 1970 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 1994 yılında yayınlanan Şehnaz Tango dizisi ile yaşayan Ceren Soylu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ceren Soylu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak rol aldığı Tehlikeli Karım dizisinde Ferda karakterini canlandırmış olan Ceren Soylu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ceren Soylu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CEREN SOYLU KİMDİR?

Ceren Soylu, 23 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Nigar Ceren Soylu'dur. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, 1993-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Operet ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nde okumuştur. Soylu, 1994-1996 yılları arasında Timur Selçuk'dan şan eğitimi almıştır.

1994 yılında baş rollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı “Şehnaz Tango” dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Soylu, Vasiyet, Kısa Devre, Hayat Bilgisi, Süper Babaanne, Gönül Ferman Dinlemiyor, Osmanlı Cumhuriyeti, Hayattan Korkma – Sacayağı, Sıkı Dostlar, Anı Yaşamak, Koyu Kırmızı, Pis Yedili Günebakan, Bu Sayılmaz ve Yıldızlar Şahidim gibi bir çok projede rol almıştır. Ceren Soylu, 1.75 metre boyunda ve Koç burcudur.

Ceren Soylu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Tehlikeli Karım (Ferda) (TV Dizisi)

2017 – Yıldızlar Şahidim (Elmas) (TV Dizisi)

2017 – Bu Sayılmaz (Safiye) (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (Murat’ın Halası) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Vildan) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Pis Yedili (Oya) (TV Dizisi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Ambar) (Sinema Filmi)

2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Handan) (TV Dizisi)

2010 – Anı Yaşamak (Sinema Filmi)

2009 – Sıkı Dostlar (Satiye) (TV Dizisi)

2008 – Süper Babaanne (İlknur) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2007 – Hayattan Korkma (Nadire) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Ürperi Şahiner ) (TV Dizisi)

2002 – Kısa Devre (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Gülnar) (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (Gülşen) (TV Dizisi)