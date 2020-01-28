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Ceren Yılmaz kimdir? Ceren Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
Ceren Yılmaz kimdir? Ceren Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
Ceren Yılmaz, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Filinta isimli dizi ile geçen Ceren Yılmaz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ceren Yılmaz nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 28 Ocak 2020 - 10:09

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt Kuloğlu karakterini canlandıran Ceren Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ceren Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur.

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

Ceren Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi)
2019 – Üç Harfliler: “Adak” (Arzu) (Sinema Filmi)
2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi)
2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)

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Son güncelleme: 10:10 - 28.01.2020
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