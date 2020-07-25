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Çete Savaşları konusu ve oyuncuları… Çete Savaşları’nda kimler oynuyor?
Çete Savaşları konusu ve oyuncuları… Çete Savaşları’nda kimler oynuyor?
Çete Savaşları aksiyon dolu senaryosuyla dikkat çekiyor. 2014 yılında ABD'de çekilen Çete Savaşları filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor...
Magazin 25 Temmuz 2020 - 16:26

Çete Savaşları suç ve askiyon içerikli dikkat çeken bir yapım. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şöyle…

ÇETE SAVAŞLARI KONUSU

Ufak bir suçtan içeri giren 19 yaşındaki JR, hapishanenin sert koşullarıyla yüzleşir. “Hayatta kalmak için yapılması gerekenler” diye bir rehber yoktur.

Yapman gereken, kafanı öne eğecek, zamanını doldurup, dışarı çıkacaksın. Bir koruyucunuz olursa, hayatınız rahat geçer.

Bir tesadüfler zinciri sonunda Avustralya'nın en azılı suçlusu Brendan Lynch'in koruması altına girer. Ama bunun da bir bedeli olacaktır. Lynch ve ekibinin JR için planları vardır. Hapisten çıkar çıkmaz Lynch'in kaçışına yardımcı olmak için çalışmalara başlar. Bunun ödülü, ekibe katılmak ve bir sonraki büyük altın vurgununda yer almak olur. Ancak işler umdukları gibi gitmeyecektir…

ÇETE SAVAŞLARI OYUNCULARI

EWAN McGREGOR
BRENTON THWAITES
ALICIA VIKANDER

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