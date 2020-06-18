Çetin Altay’dan Selin Ciğerci’ye ‘Onun arabası varsa benim de uçağım var’

Oflu Hoca film serileri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çetin Altay, Nişantaşı'nda bebeği için alışveriş yaparken görüntülendi. O sırada bulunduğu yerde Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL değerindeki aracı duruyordu. Muhabirlerin araba hakkında sorduğu soruları yanıtlayan Altay "Sizi havaalanına götüreyim, benim uçağı göstereyim' dedi...

Başarılı oyuncu Çetin Altay geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 8 aylık bebeği için bebek mağazasına geldiğini belirten Altay, corona virüsünün kendisini çok zorladığını anlattı: “Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Benim için 2 kat daha zordu çünkü evde bebek var. Maskesiz çıkmamaya ve hijyene çok önem veriyorum.” Yeni Filmi ‘Oflu Hoca’ nın devamını çekeceklerini söyleyen Altay “Hazırlıklar tamamlandı kısmetse temmuz gibi start veririz. Tabii corona virüsünden önümüzü görmemiz gerekiyor” dedi.

Basın mensuplarının röportajın yapıldığı yerin hemen yanında park etmiş bir şekilde duran Selin Ciğerci'nin 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkına dönen oyuncu “Olabilir tabii onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var” diyerek espri yaptı.