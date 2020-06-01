Ceyda Ateş 14 haftalık hamile! Bebeğin cinsiyetini açıkladı…

Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, hamile olduğunu duyurdu. Ateş bebeğinin cinsiyetini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Miami’de evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde bebek heyecanı yaşanıyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ateş, bebeğinin cinsiyetini de takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş, yaptığı partiyle bebeğinin cinsiyetini eşiyle nasıl paylaştığını gösterdi.

Ateş paylaşımına, “İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz” notunu yazdı.