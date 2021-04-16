Ceyda Ateş corona aşısı oldu

Instagram hesabından aşı olduğu anı paylaşan Ceyda Ateş, “Bugün ben de aşımı oldum. ABD’de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Dilerim herkes aşısını en kısa zamanda olur ve bu hastalıktan kurtuluruz” dedi.

Takipçilerine seslenen oyuncu, “Lütfen dikkat edin, ‘nasıl olsa elbet olacağız’ diye düşünmeyin. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Tanımadığımız kişilerin sevdiklerini de kaybettirmeyelim” ifadelerini kullandı.

2018’de iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami’de evlenen oyuncu Ceyda Ateş, geçen yıl kasım ayında kızı Talya’yı kucağına almıştı.