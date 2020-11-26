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Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un kızları Talia dünyaya geldi
Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy’un kızları Talia dünyaya geldi
İki yıl önce iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen oyuncu Ceyda Ateş ilk bebeğini kucağına aldı. Kız bebek dünyaya getiren Ateş, çocuğuna Talia adını verdi.
Magazin 26 Kasım 2020 - 09:00

İş insanı Buğra Toplusoy ile iki yıl önce Amerika’da nikâh masasına oturan Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor.

Amerika’da kızı Talia’yı kucağına alan oyuncu, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız. Soran herkese teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum” diyerek sevenlerini bilgilendirdi.

DOĞUM ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hamilelik sürecinde pek paylaşım yapmayan Ceyda Ateş, doğuma saatler kala yaptığı paylaşımda “9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim” demişti.

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Son güncelleme: 09:01 - 26.11.2020
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