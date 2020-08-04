Ceyda Ateş: Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi…

Doğumuna kısa bir süre kalan oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadıklarını takipçilerine aktarıyor.

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Ceyda Ateş, bir dizi projesi için Türkiye’ye dönmüş ancak bu projesi uzun soluklu olmamıştı.

Erken final yapan dizisinin ardından fazlaca ortalarda görünmeyen Ateş, sonrasında hamilelik haberleriyle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan Ateş, takipçilerinin sorularını da yanıtladı.

Hamileliğinde 23. Haftaya giren ve fazlaca kilo almayan Ateş hesabından şu paylaşımı yaptı:

“23. Haftaya giriş yaptık… Karnımın içinde mısırlar patlıyor gibi. Minicik elleri ve ayakları ile varlığını belli ediyor. Siz bu süreçte neler hissettiniz?”