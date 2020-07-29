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Ceyda Ateş takipçilerinin sorularını yanıtladı
Ceyda Ateş takipçilerinin sorularını yanıtladı
Oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ateş hamilelik sürecinin iyi gittiğini söyledi.
Magazin 29 Temmuz 2020 - 10:56

Evlendikten sonra fazlaca ortalarda görünmeyen ve son olarak erken final yapan Çocuk adlı dizide izlediğimiz Ceyda Ateş şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

22 Haftalık hamile olan güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bir soru cevap gerçekleştirdi ve onların merak ettiklerini yanıtladı.

Ateş, hamilelik sürecinin iyi gittiğini ve bu süre zarfında sadece 1,5 kilo aldığını söylerken doğacak bebeği için şimdilik isim belirlemediğini söyledi.

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