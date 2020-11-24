Ceyda Ateş: Yarın doğum var!

9 aylık hamile Ceyda Ateş, doğuma saatler kala sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncu paylaşımında, "Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum" dedi.

İş insanı Buğra Toplusoy ile iki yıl önce Amerika’da nikâh masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş, annelik heyecanı yaşıyor.

Bir kız bebek bekleyen Ateş, hamilelik sürecinde sık paylaşım yapmamasına rağmen güzel haberi sevenlerine duyurmayı tercih etti.

“ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM”

Instagram hesabından doğuma saatler kala paylaşım yapan oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşıp altına, “9. ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim” yazdı.

Ünlü çift, kızlarına Talia adını verecek.