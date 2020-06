Ceyda Düvenci 27 yaşına seslendi!

Karantina günlerini belki de en verimli şekilde değerlendiren isimlerden olan Ceyda Düvenci, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve 27 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafı üzerinden dikkat çekici satırlar paylaştı.

43 yaşındaki Düvenci, 16 yıl önce çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı ve şunları yazdı:

“Yaş 27… yani tam 16 yıl önce… zaman kavramı görece elbet, dün gibi deeee bir ömür gibi de bakınca… evet bakınca! Bakınca ilk aklıma gelen “iyi ki!” bugüne kadar olan her şeye şükür… beni bugüne getiren acı-tatlı her anıya şükür… gerçekliğimi bulmama yardımcı olan hayata, yaşama sebeplerimi (yuvamı) sağlayan her yıla şükür… güzellik görece, ben şimdi değişen tüm fiziksel detayıma ve çizgilerime de hayranım mesela… amaaa, gözlerimdeki boşluğa daldım bir süre ve şimdiki doluluğuna da şükür ettim. Geleceğe bakıp “neler olacak acaba?” diyen 27 yaşımdaki kendime bugün 43 yaşımdan şunu söylemek isterim ki; “endişelenme, her şey olması gerektiği gibi? Sen kendini sev, çok oku, kendine güven, cesur ol, inandıklarının peşinden git, kendini gör ve asla pişmanlık duyma…”