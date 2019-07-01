Ceyda Düvenci: Adaletin daim olsun

Düvenci, Bülent Şakrak ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali’nin doğum günü için son derece güzel ve özel satırlar paylaştı… İşte Ceyda Düvenci’nin doğum günüyle ilgili yazdıkları:

“Buklesinden, gamzesinden, gözünden, sözünden ışık çıkan aşk çocuğum, canım oğlum… İyi ki doğurduk seni babacığınla… İyi ki bizim oldun. Adaletin daim olsun, kalbin hep aşkla atsın, sözün hep ezgi dolu olsun, etrafını güldürmeye neşe saçmaya devam et, kırgınlıkların, yorgunlukların, yılgınlıkların olacak elbet ama gücün seni hep kaldığın yerden devam etmeye yeter olsun… Çok sev, çok oku, çok sevil, çok gez, çok eğlen… Seni çooook seviyorum, çok seviyoruz… İyi ki bizim oldun. Ablan, baban ve ben seni çooook seviyoruz, aşkla… #oğlumali #iyikidoğdunali”