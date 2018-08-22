Ceyda Düvenci aşk için oynama yaptı!

Oyuncu Bülent Şakrak ile evli olan ve mutluluğunu yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla göstermekten geri durmayan Ceyda Düvenci benzer bir paylaşıma imza attı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız yıl Temmuz ayında oyunu Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten Okan Ali adında bir erkek çocuk dünyaya getiren ve ikinci çocuğunu kucağına almış olan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından aile mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Kimi zaman çocuklarıyla beraber görüldüğü kareler paylaşan Düvenci, kimi zaman da kocasıyla birlikte geçirdiği romantik anları paylaşıyor. İşte Düvenci’nin paylaştığı son fotoğraf için yazdıkları:

“Çay var içersen, ben var seversen, yol var gel beraber gitmeye devam edelim. Sonunda acıcık oynama yaptım ama aşk için yapılır bence!”