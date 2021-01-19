Ceyda Düvenci’den regl paylaşımı: Balköpüğüm genç kız oldu

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, gün içerisinde yaşadıklarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

Düvenci, dün Instagram hesabından 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Melisa’nın ilk kez regl olduğunu söyleyerek “Gün senin günün… Gözümde mutluluk gözyaşları… Balköpüğüm genç kız oldu… Gelsin ritüeller… Kutlayalım yeni zamanını… 18/01/21” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimisi Düvenci’nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken kimisi ise yanlış olduğunu savundu.

Yapılan yorumlardan bazıları:

* Kızınızdan izin istediniz mi? Belki böyle özel bir bilgiyi binlerce kişiyle paylaşmak istemiyordur.

* Oğullarımız için sünnet töreni yapılıyor, kızlarımız için regl partisi neden olmasın?

* Abartıyorsunuz. Lütfen bazı şeyler özel kalmalı.

* Tebrik ediyorum. Rahmetli babam benim için bir yemek düzenlemişti. Annem bu yemekten utanırken, babam gelen davetlilere bir genç kız babası olmaktan gurur duyduğunu ifaden eden konuşma yapmıştı.

* Bir yaşıma daha girdim. İnsanlar gittikçe tuhaflaşıyor.