Ceyda Düvenci: Bize nasıl iyi geldi anlatamam

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten bir de erkek çocuk sahibi olan Ceyda Düvenci, bir yandan kızının hastalığının tedavisi adına koştururken bir yandan da ailesiyle keyifli ve kaliteli zaman geçirmeye çalışıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çocukları ve eşiyle geçirdiği keyifli zamanlara takipçilerini de dahil eden Ceyda Düvenci, son olarak aldıkları yeni bir kararla ilgili paylaşımda bulundu. Çocuklarını yataklarına yatırmadan önce çizgi film izlettiğini söyleyen Düvenci, bir süredir bu karardan vazgeçtiklerini belirttikten sonra yeni kararlarının hayatlarını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü biz artık her gece yemekten sonra aile saati yapıyoruz. Bu muhteşem bir keşifmiş… anne-baba olarak bize nasıl iyi geldi anlatamam. Eskiden hepberaber 20 dakika çizgi film izlerdik yatmadan önce. Sonra da sırayla çocukları bölüşüp yataklarına yatırırdık. Bu sene tatil bitince haftaiçi çizgi film yerine ailecek başbaşa zaman geçirmeye karar verdik. Şimdi 1 saat nasıl geçiyor anlamıyoruz. Önce basit bir kutu oyunu oynuyoruz arkasından legolarla dakikalarca yeni şeyler yaratıyoruz. Ali araba ve ev yapmayı seviyor. Melisa da kuleler yapıyor ve önüne dördümüzü yerleştiriyor. Ben habire bahçesi çiçekli rengarenk evler yapıyorum. Sevgilim de araba tasarlıyor, bize bile nasıl iyi geliyor ki kimbilir evlatlar ne mutlu… Yaşasın teknolojiden uzak başbaşa vakit geçirmek”