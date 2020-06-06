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Ceyda Düvenci: Bugünüm seni özlemekle geçti
Ceyda Düvenci: Bugünüm seni özlemekle geçti
Oyuncu Ceyda Düvenci, kadrosunda bulunduğu Sefirin Kızı dizisinin çekimlerine giden eşi Bülent Şakrak'a duyduğu özlemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Magazin 6 Haziran 2020 - 10:06

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Ceyda Düvenci, normalleşme süreci sonrasında başlayan dizi setleri nedeniyle eşi Bülent Şakrak’ı uğurlamak zorunda kalmıştı.

Kocasını kadrosunda bulunduğu Sefirin Kızı dizisinin setine uğurlayan Ceyda Düvenci, kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.

İşte Ceyda Düvenci’nin özlem dolu satırları:

“Bugünüm seni özlemekle geçti sevgili… oldukça huysuzdum. Ara ara göz yaşı da dökmüş olabilirim. Özlemek de sevdaya dahil… Bülent Şakrak şimdi birazcık daha iyiyim”

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