Ceyda Düvenci: Bugünüm seni özlemekle geçti

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Ceyda Düvenci, normalleşme süreci sonrasında başlayan dizi setleri nedeniyle eşi Bülent Şakrak’ı uğurlamak zorunda kalmıştı.

Kocasını kadrosunda bulunduğu Sefirin Kızı dizisinin setine uğurlayan Ceyda Düvenci, kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.

İşte Ceyda Düvenci’nin özlem dolu satırları:

“Bugünüm seni özlemekle geçti sevgili… oldukça huysuzdum. Ara ara göz yaşı da dökmüş olabilirim. Özlemek de sevdaya dahil… Bülent Şakrak şimdi birazcık daha iyiyim”