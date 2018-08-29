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Ceyda Düvenci: Bülent 40. yaş doğum gününü unutamadı
Ceyda Düvenci: Bülent 40. yaş doğum gününü unutamadı
Geride bıraktığımız günlerde kocası Bülent Şakrak'ın yeni yaşını kutlayan Ceyda Düvenci, hesabından yaptığı paylaşımla kocasına hazırladığı sürpriz hakkında açıklamalarda bulundu.
Magazin 29 Ağustos 2018 - 07:27

Kocası Bülent Şakrak’a büyük bir aşkla bağlı olan Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Şakrak’ın yeni yaşı için bir parti düzenlemişti. Yakın arkadaşlarıyla birlikte kocası Bülent Şakrak’ın yeni yaşını kutlayan Ceyda Düvenci verdiği bu sürpriz parti sonrasında hem bir teşekkür mahiyetinde hem de yaşananları takipçileriyle paylaşmak adına yeni satırlar karaladı… İşte Düvenci’nin o paylaşımı:

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“Tanıştığımız gün uzun sohbet arasında ‘ben doğumgünü kutlayamam hiç herkesler tatilde olur hep’ dedi… Ben de aklıma o gün koydum dedim ki içimden ‘40 yaş doğum gününü unutamayacaksın sevdiğim' gerçekten de unutamadı çünkü baba oldu ve kutlama yapamadık. Bu sene hayalini kurduğum doğum gününü yapabilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum sevdiğime… Kendinizi de sevdiğinizi de şımartın bol bol. Dostlarla sarmalansın etrafınız. Hayatınızda unutulmaz günleriniz boool olsun… Mutluluk için abartmaktan çekinmeyin seni seviyorum aşkımmm”

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