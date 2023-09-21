Ceyda Düvenci: Bülent’in de çok hayret ettiği bir süreçti

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği 10 Temmuz'da sona eren Ceyda Düvenci, sunuculuğunu yaptığı programda boşanma süreciyle ilgili konuştu.

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2015 yılında nikâh masasına oturan ve bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 10 Temmuz’da tek celsede boşanmıştı.

Düvenci sunuculuğunu yaptığı ‘Bambaşka Sohbetler’ programında konuğu, ünlü oyuncu Beyza Şekerci ile sohbet ettiği sırada biten evliliğiyle ilgili konuştu.

Ceyda Düvenci şunları söyledi:

“Hiç de öyle kolay süreçler atlatmadım gerçekten…. Burada Bülent’i de yok saymak istemem benim için hâlâ çok kıymetli Bülent. Onun için de çok zor bir süreçtiibenim için de çok zor bir süreçti.”

* Hepimizin çok hayret ettiği Bülent’in de bence kendi içinde çok hayret ettiği bir süreçti… Aaa günün sonunda biz dedik ki ‘Tamam herkesin mutlu olması gerekiyor. Bizim 2 tane evladımız var. Bu Melisa’nın babası Engin’in de onayladığı bir şeydir, Melisa’nın şansı, iki babası oldu hayatında…”

“GÜÇLÜ BİR KADIN DEĞİLİM”

“Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil… Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokca ağlayıp, biraz dona kalıp sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak… Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek…”

“Dostlarımız bir, bu değişmeyecek… Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular… Güçlü gözüküyorum, silkeleyip attıp, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil…”

“KARARI BEN VERMEDİM”

Ceyda Düvenci, Instagram hesabından yaptığı şu paylaşım ile boşanmanın sinyalini vermişti:

“Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim. Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum. Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…”

Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, “Niye boşanıyorsunuz?” şeklindeki sorusuna da “Boşanma kararını ben vermedim” yanıtını vermişti.

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