Ceyda Düvenci: Evet yoruluyorum…

Oyuncu eşi Bület Şakrak ile son derece mutlu bir aile tablosu çizen Ceyda Düvenci, geride bıraktığımız günlerde Türkiye’ye döndü. Yoğun bir koşturmacanın ardından kendisine sakin bir gün yaratmak isteyen Düvenci, geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımda dikkat çekici satırlar paylaştı. İşte Ceyda Düvenci’nin o satırları:

“Hiç mi yorulmuyorsun? Güçsüz kalmıyorsun? Sorularınıza cevap; evet yoruluyorum ve güçsüz hissettiğim zamanlarım var. Hayatı, insanları, olanları düşünüyorum. Nefes alamadığım zamanlar oluyor benim de senin gibi, herkes gibi… ve dedim ki kendime “biricik Ceyda, sakince dur, güzel bir müzik aç, en sevdiğin yemekleri pişir, evden hiç çıkma, seni mutlu edecek şeyler yap, yaz, oku, çocuklarınla zaman geçir, sevgilinle başbaşa kal, uyu… sessizliği dinle, yürüyüş yap,yoga yap… bakalım hayat sana neler söyleyecek” böyle işte sevgili takipçi… o gün bugün ve ben yorgun düşünce kendimi sevip, şımartmayı seçiyorum. Zihnim, kalbim ve bedenim ortak ahengine geçene kadar da bunu yapacağım. Çünkü ŞEFKAT HER ŞEYİN İLACI… ve en güzel şeyler kendini gerçekten sevdiğinde başlar… her duyguya hakkımız var. Geldiği gibi karşılayıp ağarlamalı… sakin gün hoşgeldin… bakalım neler hissedecek ruhum”