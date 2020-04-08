Ceyda Düvenci: Geçecek, hepsi geçecek

Oyuncu Ceyda Düvenci, zaman zaman yaptığı ev karantinası paylaşımları ile pek çok takipçisinin sesi oluyor. Düvenci bu kez de oğlu ile paylaştığı kare ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina ve corona virüsü hakkında yaptığı paylaşımlarla öne çıkan Ceyda Düvenci, yazdığı satırlarla da dikkat çekici mesajlar veriyor.

Çoğu zaman takipçilerinin sesi olmayı da başaran Düvenci bu defa iyimser satırlarla sevenlerinin karşısına çıktı. İşte Düvenci’nin o paylaşımı:

“Geçece… hepsi geçecek… belirsizlikler bitecek… kasvet dağılacak… ve biz yenilenmiş ve dönüşmüş hallerimizle devam edeceğiz, belki kaldığımız yerden belki de yepyeni bir yoldan… nefessiz kalmak da bize dair… endişelenmek, umutsuzlanmak da… ve hemen arkasından kahkahalarla gülebilmek de… evlatların da dünyası karmakarışık… kimbilir neler düşünüyorlar, söylemedikleri neler var içlerinde… sarılmak iyi geliyor… bir tek onu anladım. Sarılmak güzel”