Ceyda Düvenci: Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı uygun bulmadım

Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Ceyda Düvenci, dizilerdeki çalışma koşullarını eleştirdi. Düvenci, "Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

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Oyuncu Ceyda Düvenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Kızı Melisa’nın serebral palsi hastası olduğunu söyleyen Düvenci, “Kızım Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası oldu. Bu konuda eğitimler alıyorum ve seminerlere katılıyorum. Melisa iyi ki benim kızım olmuş. Hayata dair ondan çok şey öğrendim. Onun hayatını en iyi hale getirip ölmek istiyorum. Tek korkum bunu başaramamak” dedi.

Düvenci, “Çocuğunuzu ve hayat şartlarınızı hiçbir şekilde başkasıyla kıyaslamayın. Beni sosyal medyadan takip edecekseniz pozitif bakacaksınız. Sosyal medyada gördüğünüz kişileri çok iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ama biz size hayatımızla ilgili ne kadar alan açıyorsak siz o kadar biliyorsunuz. Siz hayatınıza bakın. Kendinize, ailenize zaman ayırın. Kendinizi iyi etmek istiyorsanız dünya size bunu sunuyor. Yapabilirsiniz, buna inanmanız lazım” ifadesini kullandı.

“ÇALIŞMA ŞARTLARINI UYGUN BULMUYORUM”

Oyunculuğa devam ettiğini söyleyen Düvenci, TV dizilerindeki çalışma koşullarını ise eleştirdi.

Düvenci, “TV dizilerindeki çalışma şartlarını uygun bulmuyorum. Haftanın 6 günü 15 saat çalışmayı kendime uygun bulmadım ve bu alandan ayrılmayı uygun gördüm. Yazarlık, sunuculuk yaparak çalışmalarıma devam ediyorum” dedi. (İHA)

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