Ceyda Düvenci: Hayat zor, para kazanmamız lazım

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu keyfinin yerinde olduğunu, tiyatro oyununun devam ettiğini belirtti. Yoğun iş temposundan dolayı çocuklarına nasıl vakit ayırdığını anlatan Düvenci, “hayat zor para kazanmamız lazım ne yapacağız, yılın 9 ayını çalışarak geçirip 3 ayını da çocuklara ayırmaya çalışıyoruz. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi gibi bizimkisi” dedi.

“HAZAL KIZ KARDEŞİM GİBİ”

Geçtiğimiz haftalarda yakın arkadaşları Hazal Kaya'nın doğumu sebebi ile kendisini ziyaret ettiğini belirten Ceyda Düvenci, “Biliyorsunuz Hazal, Bülent'in de benim de kız kardeşim gibi, doğumhaneye girerken bile yanındaydım. Çok mutluyuz bizim için önemli olan onların mutlu olması” dedi.