Ceyda Düvenci hayatındaki erkeklere yazdı

Meslektaşı Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getiren Ceyda Düvenci çocuklarının üzerine titreyen ve onlara olan sevgisini her fırsatta gösteren bir anne… Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı duygusal paylaşımlarla da beğeni kazanan Düvenci, son olarak eşinin ve oğlunun birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Hep böyle güvenli senin babanın koynu, hep sevgi dolu, güçlü, anlayışlı, karşılıksız aşkla sarar hep… Oğlum şansın büyük ama sen de büyük şanssın yuvamıza… Sağlığın daim olsun, iyi insanlar çıksın yoluna… yüzünüz gibi, tavrınız gibi, yürüyüşünüz gibi, huyunuz da benzesin…#şakrakerkekleri şükür…”