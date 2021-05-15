Ceyda Düvenci: Hiç estetiğim yok

‘İbrahim Selim ile Bu Gece’nin bayram özel bölümlerinin ilk konuğu başarılı oyuncu Ceyda Düvenci oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan Düvenci, hiç estetik yaptırmadığını açıkladı. Oyuncu, “Estetiğim yok. Kök hücre yaptırdım sadece. Kulak arkasından hücreni alıyorlar. Protein kaplarının içinde çoğaltıp deri altına veriyorlar. Normalde her sene yapılması gerekiyor ama aşırı ödlek biriyim. Bir keresinde de alnımda keskin bir çizgim vardı, onu bir botoks ile hallederiz dediler ve oldu” dedi.

“YAPTIĞIM İŞLERİ AŞKLA YAPIYORUM”

Yapmak istediği her şeyi hakkıyla yapmayı sevdiğini paylaşan Düvenci, Yaptığım işleri aşkla yapıyorum ve ciddi bir programlaması var. Koç üstü başak olmak da beni bu kadar programlı yapıyor. Yatağımızın başucunda bile aylık takvim var. Bülent isyan etse de alıştı” dedi.

İbrahim Selim’in “Kim seninle arkadaş olamaz?” sorusuna Düvenci, “Ağzı ile konuşmayan, kalbi ve beyni ile düşünmeyen, kitap okumayan, dedikodu yapan, vefasız, empatiden yoksun insan benim arkadaşım olamaz” dedi. “Bu tür insanları hayatımdan çıkarmaya çaba harcadım ve uzun zamandan beri böyle biri yok hayatımda. Herkes hayatında bir sürü şey yaşıyor. Sudan çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara hiç tahammülüm yok. Hiç yaşamamış tavrı, ne yaşadığını bilmeden yorum yapılma halini kabul etmiyorum. Akrabam bile olsan bu konuda taviz vermem” diyerek sınır çizdiğini söyledi.

Aynı zamanda çocukluğundan da bahseden oyuncu, sürekli kendini geliştirme istediğinin öğretmen bir ailede büyümesinden geldiğini söyledi. “Öğretmen bir ailede büyüdüm. Annem de çok ileri görüşlü bir müzik öğretmeniydi. Erken yaşta İngilizce öğrenmem için çalıştı, tenis kursuna gider akşam BBC kitaplarından İngilizce öğrenirdim” ifadesini kullandı.

“DÜNYA VATANDAŞI OLDUĞUMUZUN FARKINDA DEĞİLİZ”

İbrahim Selim’in “Dünya dışı varlıkların ilk temas ettiği insan olsa ne dersin?” sorusuna, “İnsanlar potansiyellerinin farkında değil. İnsanlık gerçekten neler yapabileceğinin farkında değil. Çok hipnotize bir hayat yaşıyorlar” diye yanıt verdi.

“Kapitalizm hipnotize bir hayat yaşatıyor. Aynı zamanda bizleri yetiştiren anne ve babalar da yaralarıyla bizi büyüttükleri için çok inandığımız kalıplar var. Dünya vatandaşı olduğumuzun farkında değiliz. Hayatımızın her yılını başka bir ülkede geçirebilecek kadar özgür olduğumuzun farkında değiliz. Aklımızdan geçen her şeyi hayata geçirecek gücün farkında değiliz” diyen Düvenci, “Çok büyük bir aşk var dünyada, bunun farkında değiliz, doğanın farkında değiliz… O kadar çok şeyi atlıyoruz ki hayatın da başka bir şekilde döndüğünün farkında değiliz” diyerek herkesi potansiyelini keşfetmeye çağırdı.

“CİNSEL İSTİSMAR MESELESİNE TAKIĞIM”

Bir yandan çocuk gelişimi üzerine eğitim aldığını söyleyen Ceyda Düvenci, öğretmenlik hayalini de anlattı: “İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde okuyorum şu an. Çocuklarla ilgili cinsel istismar meselesine çok takığım. İstismardan sebep ‘porno kültüründe çocuk yetiştirmek’ ve ‘9-12 yaş için cinsellik eğitimi’ alıyorum ben şu anda. Bir de yaratıcı drama eğitimi tamamlıyorum öğretmen olmak için. Çocukların beden algılarını oluşturmak ve duygu durumlarını fark etmelerini sağlamak üzerine bir müfredat oluşturuyorum. Türkiye'de 200 kişiyiz bu eğitimi alan ve yakında sahaya çıkacağız.”