Ceyda Düvenci: İki gündür hastanedeyim, mücadeleye devam

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gerek gündelik hayata ve gerekse sağlık sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli paylaşımlarda bulunan Ceyda Düvenci bu defa yaşadığı kulak rahatsızlığıyla ilgili paylaşımda bulundu. İki gündür hastanede yattığını söyleyen ve sağlık durumunun ciddi olduğunu açıklayan Düvenci, durumunu merak edecek takipçilerine şu satırları yazdı:

“Hastanede 2. Günüm. Doktor bu gece de kalmamı istedi. Çok ağır bir ortakulak iltihabı atlatıyorum anladığım kadarıyla. Diğer bütün mikropları 24 saatte kovduk şükür. Sağlık her şeyin başı. Yine önemini hatırlattı. Babamızın bugün ’39 Basamak’ oyunu var hem de matine suare. Hal böyle olunca oğlumu koynuma almak zorunda kaldım. Çünkü bakacak kimse yok. Koyun koyuna öğle uykusu uyuduk. Çok iyi geldi. Hiç hayalinde olmayan şeyler yaşadığın oldu mu? Bu mesela benim için öyle bir gün. Yine de şükür elbet. Sabah karşı odama mavi kod çağrısı oldu. Maalesef ve çok üzüldüm. Şükür be arkadaş. Sen kendini be zaman böyle her şey birbirine girmiş hissettin? Bu da olur mu dediğin bir şey hiç geldi mi başına? Ben mücadeleye devam. Sol kulak hiç duymuyor. Beton dökülmüş gibi. Doktor geçecek 1-2 haftaya dedi bakalım. Serum üstüne serum yiyorum. Ama me derim bilirsin bu da geçer yahu… 24/mart/19/pazar”