Ceyda Düvenci karantinanın iyi yönlerini sıraladı!

Eşi ve çocuklarıyla birlikte bir ayı aşkın bir süredir ev karantinasında olan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından bu süre zarfında kendisine iyi gelen şeylerin bir listesini çıkardı.

Corona virüsü salgını nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte ev karantinasında olan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Bu süre zarfında takipçilerine faydalı olarak bilgiler paylaşan Düvenci, aynı zamanda paylaştığı satırlarla duygularını da ortaya koymaktan geri durmuyor.

Güzel oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda karantina günlerinde kendisine iyi gelen konu başlıklarını sıraladı ve şunları yazdı:

“Düşününce son 1,5 ayda bana iyi gelen şeylerin listesini yapmaya karar verdim. Mesela evde üretmek bana iyi geldi, kitap okumak iyi geldi, hiçbir şey yapmamak iyi geldi, kitaplığımı düzenlemek iyi geldi, sevgilimle göz göze diz dize olmak iyi geldi, yeni fikirler üretmek iyi geldi, duygularımı farketmek iyi geldi,çocukları izlemek ve onlarla vakit geçirmek iyi geldi, sıkılmak iyi geldi, hayatı bambaşka duygularla yaşamak iyi geldi… sen ne düşünüyorsun?”