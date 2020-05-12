Ceyda Düvenci kızına teşekkür etti

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından kızıyla olan bir diyaloğunu takipçileriyle paylaştı ve ona kendi halinden anladığı için teşekkürlerini sundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Ceyda Düvenci, ev karantinası günlerinde ailesi hakkında yaptığı paylaşımlarla öne çıktı. Duygularını ve içinde bulunduğu anı takipçileriyle paylaşmaktan geri durmayan başarılı oyuncu bu defa kızı Melisa ile olan bir diyaloğunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızı Melisa’ya teşekkür eden Ceyda Düvenci, şunları yazdı:

“İlerde tek çocuğum olsun anne, bizim gibi aynı anda “anne, anne” diye bağıran iki çocuk düşünemiyorum gerçekten çok zor işin çok -halimden anladığın için teşekkür ederim kızım iyi geldi bunu senden duymak. Ben de ikinize yetemediğim zamanlarda üzülüyorum beceremedim diye. – hiç üzülme, zor gerçekten. Diyorum sana ben tek çocuk isterim valla… “