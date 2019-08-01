Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ceyda Düvenci: Mutluluk gözyaşlarımın sebebi bu anlar
Ceyda Düvenci: Mutluluk gözyaşlarımın sebebi bu anlar
Oyuncu Ceyda Düvenci, çocukları dondurma yerken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından 'Bana hayatın en güzel hediyesi' notuyla paylaştı.
Magazin 1 Ağustos 2019 - 09:25

Çocuklarının üzerine titreyen ve onlara dair çektiği keyifli video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından sürekli olarak paylaşan Ceyda Düvenci, bu defa da onlar dondurma yerken çektiği bir videoyu paylaştı. Birbirleriyle keyifli bir şekilde sohbet eden çocuklarının o anını kayıt altına alırken çok mutlu olduğu anlaşılan Düvenci, paylaştığı videoya şu satırları yazdı: “Bana hayatın en güzel hediyesi ve mutluluk gözyaşlarımın sebebi bu anlar… size de günün keyfi, gülümseme sebebi olsun… her anına şükür dediğim evlatlarım… sağlıkla, mutlulukla büyüyün… kardeş olmak ne güzel”

 

İLGİLİ HABERCeyda Düvenci: Adaletin daim olsun
Son güncelleme: 09:29 - 01.08.2019
Etiketler