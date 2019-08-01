Ceyda Düvenci: Mutluluk gözyaşlarımın sebebi bu anlar

Çocuklarının üzerine titreyen ve onlara dair çektiği keyifli video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından sürekli olarak paylaşan Ceyda Düvenci, bu defa da onlar dondurma yerken çektiği bir videoyu paylaştı. Birbirleriyle keyifli bir şekilde sohbet eden çocuklarının o anını kayıt altına alırken çok mutlu olduğu anlaşılan Düvenci, paylaştığı videoya şu satırları yazdı: “Bana hayatın en güzel hediyesi ve mutluluk gözyaşlarımın sebebi bu anlar… size de günün keyfi, gülümseme sebebi olsun… her anına şükür dediğim evlatlarım… sağlıkla, mutlulukla büyüyün… kardeş olmak ne güzel”