Ceyda Düvenci: Mutluysan ve tevekkül edip…

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bunu da her fırsatta gözler önüne seren Ceyda Düvenci, sadece oyunculuğuyla değil samimi tavırlarıyla da beğeni kazanıyor.

Instagram hesabından son derece doğal ve anlamlı paylaşımlara imza atan Düvenci, bir arkadaşının çektiği fotoğrafının altına yazdıklarıyla takipçilerine mutlu olmanın ve tevekkül etmenin ne kadar özel olduğundan bahsetti. İşte o satırlar:

“Hep hatırlatıyorum size, bunu görev edindim kendime. Sık sık hatırlayın sizi bulan güzellikleri. Evet biliyorum bazen güzellikler bulmuyor, zor zamanlardan geçiyoruz hepimiz, sınanıyoruz, korkuyoruz, endişeleniyoruz, yetersiz hissediyoruz ya da şanssız olduğumuza inanıyoruz bazen biliyorum. Hayat her şartta devam ediyor. Ve sen mutluysan, tevekkül edip devam etmeye karar verirsen, işte tam da o zaman hayat çiçekler açıyor. İnişler bizim için, çıkışlar da… nefessiz kaldığım zamanlarda hep biliyorum, biliyorum ki güneş yüzünü gösterecek ve tüm bulutlar dağılacak… işte bunları düşündüm güneşe bakarken ve yeni heyecanlarımı, onlar için koşturacağım günleri düşündüm. Mesleğimi seviyorum. Anne olmayı seviyorum. Sevgilimin olmasını seviyorum. Çalışmayı, okumayı, gelişmeyi seviyorum… gün güzel başlasın hepinize”