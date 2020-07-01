Ceyda Düvenci oğlunun yeni yaşını kutladı

Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündeme yönelik tespitlerde de bulunan Ceyda Düvenci, hesabını bu defa son derece özel bir paylaşım için kullandı.

Bülent Şakrak’la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali’nin 3 yaşına girişini Instagram hesabından yazdığı özel satırlarla kutlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı:

“GÜNIŞIĞIM… saçının buklesinden ayak parmağının ucuna sevgi, aşk, vicdan, merhamet, enerji, komiklik, duygu, haylazlık, muzurluk, ışık, huzur, bereket saçan oğlum… İYİ Kİ DOĞDUN… iyi ki sen oldun… evin içinde dolaşırken bize bakıp dediğin gibi “şükür olsun” 3 yaşındasın artık… dolu dolu 3… sağlığın daim olsun oğlum, çok eğlen, çok oyna, çocukluğunu doyasıya yaşa, seni sen yapan her duygunu, her huyunu çok seviyorum… “