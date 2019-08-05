Ceyda Düvenci: Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı

Şimdilerde film çekimi dolayısıyla ailesinden uzakta olan Bülent Şakrak'a bir selfiesini gönderen Ceyda Düvenci, bir süre sonra bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci, sadece örnek bir anne olarak değil aynı zamanda örnek bir eş olarak da öne çıkıyor. Eşi Bülent Şakrak’ın üzerine titreyen ve ona olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren Düvenci, bu defa ona gönderdiği bir fotoğraf üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Ceyda Düvenci’nin, Bülent Şakrak’a gönderdiği o selfie ve altına yazdıkları:

“Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına aşkla Bülent Şakrak”