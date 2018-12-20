Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evlilik yıldönümünü kutladı

Bundan üç yıl önce 19 Aralık'ta dünya evine giren oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evlilik yıldönümlerini kutladı.

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Oyuncu Ceyda Düvenci özel günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Geride bıraktığımız gün evliliklerinin üçüncü yılını kutlayan çiftten fotoğraf kolajlı bir paylaşım geldi. Düvenci yaptığı bu paylaşımın altına şunları yazdı:

“Anlatılmaz yaşanır, yaşadıkça da tadına doyum olmaz bir şey seninle nefes almak… Her geçen gün, her paylaştığımız anda çoğalan bir aşkla ve saygıyla olduğun gibi seni çok seviyorum biriciğim… Nice yıllarımız olsun sağlıkla, evlatlarımızla, dostlarla, aşkla, huzurla… 19/12/18”