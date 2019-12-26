Ceyda Düvenci’den ‘annelik-babalık’ tanımı

Geçtiğimiz gün evlilik yıldönümlerini kutlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti küçük bir tatil kaçamağı yapmak için yurt dışına çıktı. Bir süredir baş başa tatil yapmanın tadını çıkartan çiftten Ceyda Düvenci, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile çocuklarına duyduğu özlemi ve yaşadığı ikilemi dile getirdi.

Magazin dünyasının örnek çiftler arasında gösterdiği Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, birlikte sahne aldıkları tiyatro oyunlarının turnesi için şehir şehir gezerken kendilerine ayırdıkları vakitte de baş başa bir tatil kaçamağı yaptı. Birlikte kısa süreli bir Avrupa turuna çıkan ve buradan yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Düvenci, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa çocuklarına olan özlemini dile getirdi. İşte başarılı oyuncunun o satırları:

“Hayat dengeli ve dengesiz duygulardan ibaret aslında. Bir taraftan sevgilimle güzel zaman geçirmek, baş başa olmak ve yeni yerler keşfetmekten ve doyasıya uyumaktan keyif alırken bir yandan da elimiz telefonda, aklımız evde; “kız ne yapıyor, oğlan iyi mi ?” diye düşünüp duruyoruz. “Hadi dönüşümüzü erkene alalım” diyoruz sonra diyoruz ki “365 günde 5 günü de birbirimize ayıralım.” Burnumuzda evlatlarımızın kokuları, el ele sokakları tavaf ediyoruz. İyi ki varlar, her anımıza şükür… Annelik-babalık tam da bu bence. Sevgililik hali ile evlat kokusu arası yaşanan anlar. Baş başa olmak muhteşem ama biliyorum ki ikimizin de aklı onlara kavuşacağımız anda… yaşadığımız her ana, gördüğümüz her yeni yere de şükür, yuvamıza da…”