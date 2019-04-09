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Ceyda Düvenci’den ‘aşk ve uyum’ yanıtı
Ceyda Düvenci’den ‘aşk ve uyum’ yanıtı
Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına yanıt verdi.
Magazin 9 Nisan 2019 - 10:17

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Düvenci, geride bıraktığımız gün instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına cevap vereceğini duyurdu. Bu duyuru sonrasında kendisine çok sayıda soru yöneltilen Ceyda Düvenci mutlu giden evliliğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Bir takipçisinden gelen; “Sizin ki kadar büyük bir aşka ve uyuma nasıl ulaşılır? Kader mi çaba mı?” sorusuna tüm içtenliğiyle yanıt verdi. İşte Ceyda Düvenci’nin ağzından uyum açıklaması:

“Kader tabii ki çok yardımcı ama bazen gözünün ucundakini göremezsin boş hayallerden… Görmek gerek! Sonra da yürek birliği. Değiştirip dönüştürmeden, olduğu gibi aşkla sevip sonsuza kadar aşkı niyet etmek önemli. Birlikte gelişmek, yaşamak, yaşlanmak… Şükür”


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