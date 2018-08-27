Ceyda Düvenci’den Bülent Şakrak’a doğum günü kutlaması

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Bundan üç yıl önce aralık ayında dünya evine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak bu mutlu evliliklerini bir de çocukla taçlandırdı. Aşklarını, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla her fırsatta gösteren ikiliden Ceyda Düvenci, bu defa eşi Bülent Şakrak’ın doğum gününü kutladı. Öpüşürken görüldükleri bir karelerini paylaşan Düvenci bu özel karenin altına şunları yazdı:

“Hayatımın ışığı… İyi ki doğdun sana yazacak o kadar cümlem, teşekkürlerim ve şükürlerim var ki… Bu sayfaya sığmaz… Ömrümüze sığsın, uzun yıllar boyu koyun koyuna yaşayalım. Sana aşığım, çok seviyorum, sonsuz bağlıyım ve çok ama çok saygı duyuyorum… İyi ki doğdun ömrüm, öpmelere doyamadığım… O zaman kutlamalar başlasın.”