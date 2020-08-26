Ceyda Düvenci’den eşine aşk dolu satırlar

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü kutladı. Eşinin yeni yaşına ve kendisine hissettirdiklerine dair son derece özel ve anlamlı satırlar kaleme alan Düvenci eşini ne kadar sevdiğini de göstermiş oldu.

Bundan üç yıl önce Kaz Dağları’nnda bir mekanda yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, aşklarını Ali adını verdikleri çocukları ile pekiştirdi.

Sosyal medya hesabından her fırsatta yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini gösteren ikiliden Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak’ın yeni yaşını yine son derece özel ve anlamlı satırlarla kutladı.

Samimi bir karelerini Instagram hesabından paylaşan Düvenci, 43 yaşına giren eşi Bülent Şakrak’a şu satırlarla seslendi:

*Her geçen an daha çok biz… İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM… dengim, dengem, doğrum… seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için.

*Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi… beraber kocaman bir ömür yaşayıp, son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim… babalığına, sevgililiğine, dostluğuna, adamlığına, insanlığına, eşliğine hayran olduğum.

*Sana, sen olduğun için her gün çok teşekkür ederim. Bıraksan günlerce yazabilirim seni, bendeki yerini, mutluluğumuzu… ne büyük şans böyle dolu dolu yaşamak…

*NİCE GÜZEL YAŞLAR EVLATLARIMIZLA, DOSTLARIMIZLA SEVGİLİM…