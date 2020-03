Ceyda Düvenci’den ‘gurur anı’ pozu

Eşi Bülent Şakrak’la birlikte sadece Türkiye’de değil dünyanın da pek çok ülkesinde Hanım&Efendi adlı oyununu sergileyen Ceyda Düvenci bir yandan da açtığı atölye üzerinden farklı bir yönünü gösterme fırsatı buldu. Yeni başlayan yılla birlikte birden fazla kulvarda başarılarını devam ettiren Düvenci bu mutluluğunu yaptığı paylaşım üzerinden gösterdi.

İşte Düvenci’nin o satırları:

“Kendimle gurur duyduğum bir an bu… tam da o an ‘aferin’ dedim kendime… “ hayallerimin peşinden gidebildiğim için” ve sevgilime fotoğrafımı çekmesini rica ettim. Sonra da ona çok teşekkür ettim… hayallerimin peşinden koştuğum her an bana destek olduğu için… ben de en son onun hayaline inanmıştım ve peşinden gitmiştim. Bu sayede yazdığı Hanım&Efendi oyununu oynuyoruz iki senedir… sevgili olmak tam da böyle zamanlarda çok kıymetli sanırım.

Birbirinin hayallerine kıymet verip destek olmak. Taş Kağıt Makas Atölyesi de böyle doğdu ve o kadar güzel büyüyor ki… canım yol arkadaşım sevgilime ve ortağım Aslı Cüreklibatır can dostuma da ne kadar teşekkür etsem az… işte tüm bunları düşündüğüm bir andı bu! Tarihe geçsin istedim… sen sen ol, hayallerine hep inan… hayaller imkansızlık değil, peşinden gideceğin yolculuktur…”