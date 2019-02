Ceyda Düvenci’den kızına duygusal mesaj

Ceyda Düvenci, kızı bundan 8 yıl önce kucağına almıştı. Ancak Melisa, talihsiz bir şekilde beyin kanaması geçirmiş ve serebral palsi hastası olmuştu. Düvenci, 8 yıldır kızının hastalığıyla ilgili eğitimler alıyor. Hatta bu konuda bir kitap da kaleme aldı.

‘SENİ KOŞULSUZ SEVİYORUM’

İşte, Melisa bugün 8 yaşına bastı. Düvenci, kızının yeni yaşını Instagram’da kaleme aldığı duygusal bir notla kutladı. O paylaşım şöyleydi:

“Bugün günlerden melisa. Bugün günlerden kızım. Bugün günlerden balköpüğü. Bugün günlerden dünyada yaşayan bir sürü kahramandan bir tanesinin günü, belki de birkaç tanesinin. Melisam, biricik kızım; sen hayatıma gireli tam sekiz yıl oldu ve ben her günüm için şükür, her günüm teşekkür ediyorum. Lunaparkım gibisin sen benim; bazen yüreğimin ağzıma geldiği, bazen mutluluktan çığlıklar attığım, bazen endişelendiğim, bazen çok korktuğum ama her zaman çok içinde olmak istediğim sürprizlerle dolu, rengarenk bir lunapark. Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen ve güzel insanlarla karşılaşman. Annen olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki beni seçtin. Seni koşulsuz çok seviyorum. İyi ki doğdun canım kızım…”