Ceyda Düvenci’nin adalet isyanı! Emine Bulut için yazdı

Emine Bulut’un eski eşi tarafından öldürülmesi hiç şüphesiz tüm ülkeyi derinden sarstı, ancak ünlüler dünyasının anneleri yaptıkları duygusal paylaşımlarla sadece soğukkanlılıkla işlenen cinayeti değil ardından bıraktığı minik kızı da paylaşımlarına kattılar ve yaşanan trajedinin öteki yüzünü insanlara gösterdiler.

CEYDA DÜVENCİ İSYAN ETTİ

Kadına şiddet vakalarında cezaların caydırıcı olmadığı gerçeğinden hareket eden oyuncu Ceyda Düvenci, instagram hesabından yazdıklarıyla verilecek cezaların caydırıcı olmaları gerekliliği üzerinde durdu. İşte Düvenci’nin o satırları:

“Allah belanızı versin, soyunuz kurusun… adaleti kim harekete geçiriyor, o hayvan sadece 10 sene yatıp çıkacak mı, sesimizi duyan yok mu? O kız çocuğu nasıl yaşayacak…”

DÜVENCİ’DEN ÇAĞRI: BEN HAZIRIM

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından benzer şiddet vakalarının yaşanmaması adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi ve kadınları ellerini taşın altına sokmaya çağırdı:

“Çünkü kadını ancak bir kadın sevgisi ve hassasiyeti kurtarır… Kadınlar bir olup birbirimize gücümüzü hatırlatmalıyız. Bu güç; önce sevilmek sonrasında da, hayata tutunma, birey olma, ekonomik gücünü kazanma, diploma alma, haklarının farkında olma gücüdür. Şiddet içermez. Anne olmanın gücü kutsaldır. Yapılacak şey gücünü bilmeyen ya da unutan hemcinslerimize kedilerini hatırlamalarını, iş sahibi olmalarını sağlamaktır. Sevmek her şeyin başı… sevgi ve okumak kurtarır anneleri de kadınları da evlatları da… ben hazırım. İl il gezip konuşmaya, iş vereni kadın önceliğinde harekete geçirmeye, sevgi saçmaya hazırım…”