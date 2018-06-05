Ceyda Düvenci’nin arı isyanı

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Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak’la mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten bir de oğlu olan Ceyda Düvenci önceki evliliğinden olan kızı ve oğluyla son derece keyifli vakitler geçiriyor. Hayat enerjisi son derece yüksek olan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla da zaman zaman haber oluyor. Düvenci’nin yaptığı son paylaşım ise öncekilerden farklı olarak bir isyan niteliği taşıyordu. Yaşadığı yerin yönetimi tarafından zamansız yapılan bir ilaçlama yüzünden çok sayıda arının hayatını kaybettiğini söyleyen Düvenci aynı zamanda kendilerinin de soluduğu bu zehir yüzünden yönetimi suçladı. Ceyda Düvenci şu sözleri kullandı: “Katliam gibi arılar öldü. 2 gün önce evimizin bahçesinde, ne oldu anlamadık. Şimdi öğrendim ki Beykoz Acarkent yönetimi zamansız ilaçlama yapmış. Bunun bir cezası olmalı. Yüzlerce arı öldü. Ve biz de aynı havayı soluduk”



